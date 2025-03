Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens errang am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 54 Fußballfans einen klaren 4:1 (1:1)-Sieg gegen den SV 1890 Westerhausen II.

Kleinmühlingen/MTU. In einer überraschenden Wende hat der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens nach einem klaren Rückstand den SV 1890 Westerhausen II mit einem 4:1 (1:1) bezwungen.

Raik Ruch (SV 1890 Westerhausen II) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Westerhausener konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Kevin Junge der Torschütze (30.).

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegen SV 1890 Westerhausen II – 30. Minute

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Kleinmühlingen/Zens' Nico Kietzmann konnte seinem Team in Minute 79 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Westerhausen. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 13 (83.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 21

Am Ende des Duells sollte es dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Kietzmann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (90.+4). Damit war der Triumph der Bördeländer entschieden. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV 1890 Westerhausen II

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Brandt (75. Rotte), Meinecke (65. Kietzmann), Baartz, Richter, Schmidt, Braunert, Junge (70. Schumann), Zöbisch, Krause (29. Dörner), Ostwald

SV 1890 Westerhausen II: Werner – Ruch (85. Blum), Werner, Borchardt, Lindenberg, Demirovic, Kittke (60. Blume), Gottschalck (85. Röske), Sokoudjou Kemegne, Reitzig, Bäcker

Tore: 0:1 Raik Ruch (15.), 1:1 Kevin Junge (30.), 2:1 Nico Kietzmann (79.), 3:1 Erik Schmidt (83.), 4:1 Nico Kietzmann (90.+4); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Andreas Zepter, Uwe Friedrichs; Zuschauer: 54