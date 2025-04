Berßel/MTU. Die Berßeler haben am Sonntag dem Gegner aus Kleinmühlingen/Zens ganze sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Ayumu Masaka das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Berßeler legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Raoul Fricke der Torschütze (12.).

2:0 Vorsprung für TSV Berßel – Minute 12

Der Siegeszug der Berßeler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Chris Heimlich im gegnerischen Tor. Justin Habel traf in Minute 23, Masaka in Minute 27, Joao Victor Gomes Paranagua in Minute 35 und Moritz Lehmann in Minute 78. Spielstand 6:0 für den TSV Berßel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berßel

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 22

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Daniil Shmelov den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 ausbaute (87.). Damit war der Sieg der Berßeler gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Berßel – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Berßel: Watanabe – Garrett (64. Rodrigues Carneiro Mendes Silva), Shmelov, Dannhauer, Habel, Gomes Paranagua (79. Gerlach), Kryshtal (55. Gaspar Da Nobrega), Lehmann, Masaka, Fricke (64. Lieberam), Engelhardt (64. Dahlhaus)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ostwald, Richter, Zöbisch, Kietzmann (88. Zahn), Boese, Krause, Schmidt, Baartz, Junge (72. Brösel), Dörner (35. Thorau)

Tore: 1:0 Ayumu Masaka (2.), 2:0 Raoul Fricke (12.), 3:0 Justin Habel (23.), 4:0 Ayumu Masaka (27.), 5:0 Joao Victor Gomes Paranagua (35.), 6:0 Moritz Lehmann (78.), 7:0 Daniil Shmelov (87.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Lars Anhalt, Leonard Friedrich; Zuschauer: 127