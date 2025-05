Einen 3:2 (2:1)-Heimerfolg gegen den Eilslebener SV fuhr der TSV Berßel am 27. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Am Sonntag haben sich der TSV Berßel und der Eilslebener SV ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:1).

Joao Victor Gomes Paranagua traf für den TSV Berßel in Spielminute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV kassierte einmal Gelb (25.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Gomes Paranagua (32.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Ole Stolte für Eilsleben (44.). Die Partie blieb spannend. Ole Stolte traf für Eilsleben (51). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berßel

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 27

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Eilslebener SV kassierte noch einmal Gelb.

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Luran-Zarin Engelhardt (Berßel) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Berßeler Mannschaft erzielen (70.).

Aufstellung und Statistik: TSV Berßel – Eilslebener SV

TSV Berßel: Hanns – Gaspar Da Nobrega, Kolobov (64. Bohomol), Shmelov, Habel, Dannhauer, Lehmann, Krumnow, Gomes Paranagua, Kryshtal, Engelhardt (85. Garrett)

Eilslebener SV: Bergeest – Falk, Reber, Haus, Derda, Weber, Flickschuh, Stotmeister, Stolte (67. Pitschmann), Hampel, Ruprecht

Tore: 1:0 Joao Victor Gomes Paranagua (19.), 2:0 Joao Victor Gomes Paranagua (32.), 2:1 Ole Stolte (44.), 2:2 Ole Stolte (51.), 3:2 Luran-Zarin Engelhardt (70.); Schiedsrichter: Emilio Pepe Krauße (Magdeburg); Assistenten: Jonas Boxhorn, Peter Von Elsner; Zuschauer: 150