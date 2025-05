Einen 3:2 (2:1)-Heimerfolg gegen den Eilslebener SV heimste der TSV Berßel am 27. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Der TSV Berßel und der Eilslebener SV haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

In Minute 19 schoss Joao Victor Gomes Paranagua das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV steckte einmal Gelb ein (25.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Gomes Paranagua (32.) erzielt wurde.

Joao Victor Gomes Paranagua kickt TSV Berßel in 2:0-Führung – Minute 32

Tor Nummer drei schoss Ole Stolte für Eilsleben (44.). Es blieb spannend. Ole Stolte traf für Eilsleben (51). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berßel

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 27

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der Eilslebener SV musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Luran-Zarin Engelhardt, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Berßeler zu entscheiden (70.).

Aufstellung und Statistik: TSV Berßel – Eilslebener SV

TSV Berßel: Hanns – Engelhardt (85. Garrett), Lehmann, Gaspar Da Nobrega, Krumnow, Dannhauer, Kolobov (64. Bohomol), Gomes Paranagua, Kryshtal, Shmelov, Habel

Eilslebener SV: Bergeest – Stolte (67. Pitschmann), Ruprecht, Hampel, Stotmeister, Falk, Flickschuh, Reber, Haus, Derda, Weber

Tore: 1:0 Joao Victor Gomes Paranagua (19.), 2:0 Joao Victor Gomes Paranagua (32.), 2:1 Ole Stolte (44.), 2:2 Ole Stolte (51.), 3:2 Luran-Zarin Engelhardt (70.); Schiedsrichter: Emilio Pepe Krauße (Magdeburg); Assistenten: Jonas Boxhorn, Peter Von Elsner; Zuschauer: 150