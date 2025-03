Am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der TSV Berßel vor 213 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen die VfB Germania Halberstadt II freuen.

Berßel/MTU. Die 213 Besucher auf dem Sportplatz haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Berßeler schlugen das Team aus Halberstadt mit 3:0 (1:0) souverän.

Luran-Zarin Engelhardt (TSV Berßel) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Berßel noch einen drauf: In Minute 78 wurde ein weiteres Tor durch Daniil Shmelov erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Berßel

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 20

TSV Berßel baut Vorsprung auf 2:0 aus – 78. Minute

Schon zwei Spielminuten später konnte Matheus Gaspar Da Nobrega (Berßel) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 3:0 verließen die Berßeler den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Berßel – VfB Germania Halberstadt II

TSV Berßel: Hanns – M. Lehmann, H. Lehmann (80. Lieberam), Dannhauer, Engelhardt, Habel, Gomes Paranagua (64. Shmelov), Tolkin (68. Kryshtal), Gaspar Da Nobrega, Garrett, Masaka (84. Rodrigues Carneiro Mendes Silva)

VfB Germania Halberstadt II: Giebel – Theile, Eckert (88. Wedde), Rumlich (19. Odenbach), Allner, Hartleib (82. Qaderi), Genschmar, Conrad, Dani, Sauer, Wiedenbein

Tore: 1:0 Luran-Zarin Engelhardt (22.), 2:0 Daniil Shmelov (78.), 3:0 Matheus Gaspar Da Nobrega (80.); Schiedsrichter: Moritz Winter (Halberstadt); Assistenten: Roland Dr. Hiersemann, Andreas Mauritz; Zuschauer: 213