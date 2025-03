Fußball-Landesklasse 3: In der Partie am Samstag war die TSG CALBE - I.Herren gegenüber dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II machtlos und wurde 1:4 (0:2) besiegt.

Calbe/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Andreas Heyse. Der Trainer von CALBE musste sein Team bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Ilsenburg beobachten.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Tommy Berndt für Ilsenburg traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II steckte einmal Gelb ein (18.). Die Ilsenburger legten in der 27. Minute nach. Diesmal war Dian Nicky Gülzow der Torschütze.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Robin Gödeke traf gleich mehrmals – in Minute 48 und 57. Spielstand 4:0 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Calbe

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 19

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die TSG CALBE - I.Herren kassierte einmal Gelb.

30 Minuten nach der Pause konnte Stefan Schliemann (CALBE) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus CALBE erzielen (75.). In Spielminute 75 handelte sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG CALBE - I.Herren – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

TSG CALBE - I.Herren: Heyse – Hellige, B. Sülzle, J. Sülzle, Gumtz (80. Tapper), Küstermann, Schliemann, Kober, Weber, Hoppe, Birnbaum

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Hotopp (76. Jürgens), Palka, Watanabe (76. Klaus), Gülzow (57. Zeidler), Bräunel (64. Sielaff), Hanns, Berndt, Gödeke, Donner, Zahn

Tore: 0:1 Tommy Berndt (5.), 0:2 Dian Nicky Gülzow (27.), 0:3 Robin Gödeke (48.), 0:4 Robin Gödeke (57.), 1:4 Stefan Schliemann (75.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Marko Schmidt, Normann Schulz; Zuschauer: 35