Calbe/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich die TSG CALBE - I.Herren und der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun am Samstag 5:3 (2:1) getrennt.

Philipp Krüger (TSG CALBE - I.Herren) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Calber konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Marcus Beck der Torschütze (32.).

32. Minute TSG CALBE - I.Herren auf Augenhöhe mit SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun – 1:1

Gleichstand. Die Calber schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Noel Leandro Stegemann schoss und traf in Spielminute 42. Die Börder blieben ihnen auf den Fersen. Julien Karasch versenkte den Ball in der 60. Minute. 2:2. Die Calber schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Paul Babock traf in Minute 66 zum zweiten Mal, gefolgt von Krüger und Noel Leandro Stegemann (72., 76.). Spielstand 5:2 für die TSG CALBE - I.Herren.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Calbe

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 3

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Felix Louis Küstermann wurde für Paul Babock eingesetzt und Max Töpfl für Thomas Hellige. Auf der Gastseite räumte Christoph Karasch für Sebastian Michael den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Sebastian Michael, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.. In Spielminute 86 handelte sich die TSG CALBE - I.Herren noch eine Gelbe Karte ein. Die Calber haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSG CALBE - I.Herren – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

TSG CALBE - I.Herren: Heide – Hellige (83. Töpfl), Sandau (46. Heyse), Stegemann, Schönian, Krüger, Weber, Kober, Babock (79. Küstermann), J. Sülzle, Hoppe (65. B. Sülzle)

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Michael – Hassi (56. Karasch), Meißner, Fräsdorf, Hartmann, Frost, Schmidt, Potschkat (70. Minkus), Karasch, Müller, Beck

Tore: 1:0 Philipp Krüger (26.), 1:1 Marcus Beck (32.), 2:1 Noel Leandro Stegemann (42.), 2:2 Julien Karasch (60.), 3:2 Paul Babock (66.), 4:2 Philipp Krüger (72.), 5:2 Noel Leandro Stegemann (76.), 5:3 Sebastian Michael (85.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Sven Ferchland, Niclas Pöschel; Zuschauer: 37