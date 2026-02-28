Der SV Plötzkau 1921 sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 3:2 (3:1)-Heimsieg gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Plötzkau/MTU. Der SV Plötzkau 1921 und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (3:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Calvin Peschek für Kroppenstedt traf und nach nur eine Minute die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Aber die Plötzkauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Sebastian Horner erzielt.

Minute 36 SV Plötzkau 1921 und SC Germ.1993 Kroppenstedt im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Paul Hoppe für Plötzkau (39.). Es blieb spannend. Sebastian Horner (Plötzkau) traf in Minute 40. Spielstand 3:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Felix Helbig (Kroppenstedt) den Ball über die Linie bringen (53.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Plötzkau 1921 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

SV Plötzkau 1921: Kaufmann (67. Käding) – Van Linthout, Kluge, Beck, Sack, Horner (70. Von Lachner), Mäkel (78. Weirauch), Gruschetzki, Reiners, Hoppe, Drici (70. Döltz)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Peschek (38. Franke), Helbig, Bode, Liehr, Gruhle, Böttger, Seibert, Zeppernick (27. Stein), Scheunert, Hoffmann

Tore: 0:1 Calvin Peschek (1.), 1:1 Sebastian Horner (36.), 2:1 Paul Hoppe (39.), 3:1 Sebastian Horner (40.), 3:2 Felix Helbig (53.); Zuschauer: 174