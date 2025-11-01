Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte dem SV Plötzkau 1921 ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den FC Einheit Wernigerode II.

Plötzkau/MTU. Plötzkau – Wernigerode: Nachdem der SV Plötzkau 1921 an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Moritz Benjamin Müller für Wernigerode traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Plötzkauer revanchieren: In Minute 78 wurde das Gegentor durch Toni-Raik Böber erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

SV Plötzkau 1921 Kopf an Kopf mit FC Einheit Wernigerode II – 1:1 in Minute 78

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Hendrik Kluge, den Ball ins Netz zu befördern (84.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – FC Einheit Wernigerode II

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gruschetzki, Bartel (47. Fechtner), Van Linthout, Gebbert, Kluge, Hesse, Weirauch, Reiners (60. Von Lachner), Döltz (70. Böber), Sack

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Schlichting (46. Ibrahim), Kodatis (60. Pandyal), Beddigs (81. Böhme), Schmidt, Schmidt, Radomski (81. Dannhauer), Vollmer (40. Foltis), Peszt, Blecker, Müller

Tore: 0:1 Moritz Benjamin Müller (8.), 1:1 Toni-Raik Böber (78.), 2:1 Hendrik Kluge (84.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Frank Hoffmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 80