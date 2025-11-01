Der SV Plötzkau 1921 errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den FC Einheit Wernigerode II.

Plötzkau/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der SV Plötzkau 1921 nach einem klaren Rückstand den FC Einheit Wernigerode II mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wernigeroder konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Toni-Raik Böber der Torschütze (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

78. Minute SV Plötzkau 1921 gleichauf mit FC Einheit Wernigerode II – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Hendrik Kluge den Ball über die Torlinie bugsierte (84.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – FC Einheit Wernigerode II

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Reiners (60. Von Lachner), Van Linthout, Bartel (47. Fechtner), Gruschetzki, Sack, Hesse, Döltz (70. Böber), Kluge, Gebbert, Weirauch

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Schmidt, Radomski (81. Dannhauer), Schlichting (46. Ibrahim), Schmidt, Müller, Vollmer (40. Foltis), Peszt, Kodatis (60. Pandyal), Blecker, Beddigs (81. Böhme)

Tore: 0:1 Moritz Benjamin Müller (8.), 1:1 Toni-Raik Böber (78.), 2:1 Hendrik Kluge (84.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Frank Hoffmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 80