Plötzkau/MTU. Die Plötzkauer haben am Samstag dem Gegner aus Darlingerode/Drübeck souveräne fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (4:0) gingen sie vom Platz.

Schon kurz nach Spielstart schoss Hendrik Kluge das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Amon Van Linthout den Ball ins Netz (7.).

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Mario Hesse konnte in Minute 14 einnetzen und Festerling legte in Minute 35 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 50 gelang es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Ilsenburger zu retten, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niklas Sack (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (77.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Plötzkauer sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Darlingerode/Drübeck

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Döltz (46. Fechtner), Christmann (46. Bartel), Reiners (46. Zimmermann), Gruschetzki, Van Linthout, Sack, Weirauch (76. Beck), Kluge (46. Hoppe), Hesse, Gebbert

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Bressel, Festerling, Lüderitz, Keil (77. Schumann), Trute (81. Mahrholz), Boje, Keck, Kühne (81. Gallert), Niehoff (53. Wachsmuth), Braitmaier

Tore: 1:0 Hendrik Kluge (2.), 2:0 Amon Van Linthout (7.), 3:0 Mario Hesse (14.), 4:0 Hendrik Kluge (35.), 4:1 Florian Festerling (50.), 5:1 Niklas Sack (77.); Zuschauer: 110