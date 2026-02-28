Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte dem SV Plötzkau 1921 ein 3:2 (3:1)-Heimsieg über den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Plötzkau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Plötzkau 1921 und der SC Germ.1993 Kroppenstedt ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:1).

Gleich nach Spielstart schoss Calvin Peschek das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (1.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Sebastian Horner den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen SV Plötzkau 1921 und SC Germ.1993 Kroppenstedt – Minute 36

Tor Nummer drei schoss Paul Hoppe für Plötzkau (39.). Die Partie blieb spannend. Sebastian Horner (Plötzkau) traf in Minute 40. Spielstand 3:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Felix Helbig den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (53.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Kroppenstedter aber nicht mehr einholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Plötzkau 1921 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

SV Plötzkau 1921: Kaufmann (67. Käding) – Van Linthout, Reiners, Beck, Mäkel (78. Weirauch), Drici (70. Döltz), Gruschetzki, Kluge, Sack, Hoppe, Horner (70. Von Lachner)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Scheunert, Liehr, Böttger, Hoffmann, Helbig, Zeppernick (27. Stein), Gruhle, Peschek (38. Franke), Seibert, Bode

Tore: 0:1 Calvin Peschek (1.), 1:1 Sebastian Horner (36.), 2:1 Paul Hoppe (39.), 3:1 Sebastian Horner (40.), 3:2 Felix Helbig (53.); Zuschauer: 174