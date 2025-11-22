Am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der SV Plötzkau 1921 vor 95 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II freuen.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Hannes Gruschetzki für Plötzkau traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Amon Van Linthout den Ball ins Netz (20.).

Der Siegeszug der Plötzkauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Bilkenroth im gegnerischen Tor. Van Linthout traf in Minute 80 und Gruschetzki in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Plötzkau 1921.

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Unmittelbar darauf gelang es Vincent Papner, den Ball ins Netz zu befördern und den Ilsenburgern noch ein Tor zu bescheren (90.). Die Plötzkauer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Plötzkau 1921: Kaufmann – Kluge, Von Lachner, Bartel, Hoppe (75. Gebbert), Mäkel (46. Weirauch), Van Linthout (82. Zimmermann), Gruschetzki, Sack, Reiners, Hesse (46. Horner)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Berndt, Donner, Donner, Hanns, Abel, Klaus, Reuss (82. Waldmann), Bollmann, Hinze (82. Kiefer Morobel), Papner

Tore: 1:0 Hannes Gruschetzki (7.), 2:0 Amon Van Linthout (20.), 3:0 Amon Van Linthout (80.), 4:0 Hannes Gruschetzki (87.), 4:1 Vincent Papner (90.); Zuschauer: 95