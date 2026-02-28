Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte dem SV Plötzkau 1921 ein 3:2 (3:1)-Triumph über den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Plötzkau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Plötzkau 1921 und der SC Germ.1993 Kroppenstedt ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Calvin Peschek für Kroppenstedt traf und nach nur eine Minute die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Kroppenstedter konterten in der 36. Minute. Diesmal war Sebastian Horner der Torschütze.

1:1 für SV Plötzkau 1921 und SC Germ.1993 Kroppenstedt – Minute 36

Tor Nummer drei schoss Paul Hoppe für Plötzkau (39.). Die Partie blieb spannend. Sebastian Horner (Plötzkau) traf in Minute 40. Spielstand 3:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Felix Helbig den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (53.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Kroppenstedter aber nicht mehr ausgleichen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Plötzkau 1921 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

SV Plötzkau 1921: Kaufmann (67. Käding) – Drici (70. Döltz), Horner (70. Von Lachner), Van Linthout, Kluge, Sack, Reiners, Gruschetzki, Mäkel (78. Weirauch), Hoppe, Beck

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Scheunert, Zeppernick (27. Stein), Seibert, Helbig, Böttger, Hoffmann, Gruhle, Bode, Peschek (38. Franke), Liehr

Tore: 0:1 Calvin Peschek (1.), 1:1 Sebastian Horner (36.), 2:1 Paul Hoppe (39.), 3:1 Sebastian Horner (40.), 3:2 Felix Helbig (53.); Zuschauer: 174