Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den FC Einheit Wernigerode II heimste der SV Plötzkau 1921 am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Plötzkau/MTU. Plötzkau – Wernigerode: Nachdem der SV Plötzkau 1921 an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Moritz Benjamin Müller für Wernigerode traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Wernigeroder konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Toni-Raik Böber der Torschütze (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

SV Plötzkau 1921 und FC Einheit Wernigerode II – 1:1 in Minute 78

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Hendrik Kluge (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (84.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – FC Einheit Wernigerode II

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gebbert, Sack, Bartel (47. Fechtner), Gruschetzki, Reiners (60. Von Lachner), Van Linthout, Hesse, Kluge, Weirauch, Döltz (70. Böber)

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Kodatis (60. Pandyal), Beddigs (81. Böhme), Peszt, Müller, Blecker, Schlichting (46. Ibrahim), Radomski (81. Dannhauer), Vollmer (40. Foltis), Schmidt, Schmidt

Tore: 0:1 Moritz Benjamin Müller (8.), 1:1 Toni-Raik Böber (78.), 2:1 Hendrik Kluge (84.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Frank Hoffmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 80