Der SV Plötzkau 1921 sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 3:2 (3:1)-Erfolg gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Plötzkau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Plötzkau 1921 und der SC Germ.1993 Kroppenstedt ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:1).

Calvin Peschek (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Sebastian Horner den Ball ins Netz.

1:1 für SV Plötzkau 1921 und SC Germ.1993 Kroppenstedt – 36. Minute

Tor Nummer drei schoss Paul Hoppe für Plötzkau (39.). Es blieb spannend. Sebastian Horner (Plötzkau) traf in Minute 40. Spielstand 3:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Felix Helbig (Kroppenstedt) den Ball über die Linie bringen (53.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Plötzkau 1921 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

SV Plötzkau 1921: Kaufmann (67. Käding) – Beck, Van Linthout, Gruschetzki, Kluge, Reiners, Drici (70. Döltz), Horner (70. Von Lachner), Hoppe, Mäkel (78. Weirauch), Sack

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Peschek (38. Franke), Zeppernick (27. Stein), Böttger, Seibert, Hoffmann, Liehr, Helbig, Bode, Gruhle, Scheunert

Tore: 0:1 Calvin Peschek (1.), 1:1 Sebastian Horner (36.), 2:1 Paul Hoppe (39.), 3:1 Sebastian Horner (40.), 3:2 Felix Helbig (53.); Zuschauer: 174