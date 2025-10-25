Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Trainer Christian Bilkenroth feierte ein deutliches Ergebnis über die VfB Germania Halberstadt 2 mit einem 7:2 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Plötzkau 1921 und die VfB Germania Halberstadt 2 am Samstag 7:2 (5:1) getrennt.

Amon Van Linthout (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Hendrik Kluge den Ball ins Netz (13.).

SV Plötzkau 1921 baut Vorsprung auf 2:0 aus – 13. Minute

Dann konnte Plötzkau einen zusätzlichen Erfolg einsacken. Constantin Döltz verschaffte seinem Team drei weitere Tore (20., 21., 27.). Halberstadt legte nochmal vor. Jonas Wenig traf in Minute 29, gefolgt von Leon-Joel Platz (70.). Der SV Plötzkau 1921 e.V. ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Döltz versenkte den Ball in Spielminute 78 noch einmal. Spielstand 6:2 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Van Linthout (Plötzkau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – VfB Germania Halberstadt 2

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Döltz (81. Zimmermann), Reiners (61. Von Lachner), Beck, Sack, Bartel, Gebbert (67. Mäkel), Weirauch (61. Hesse), Kluge (61. Miehl), Van Linthout, Gruschetzki

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wenig (31. Wiedenbein), Menge, Tunsch (63. Al-Ali), Eckert, Theile, Platz, Conrad, Genschmar, Dannhauer (46. Lippoldt), Allner

Tore: 1:0 Amon Van Linthout (7.), 2:0 Hendrik Kluge (13.), 3:0 Constantin Döltz (20.), 4:0 Hannes Gruschetzki (21.), 5:0 Constantin Döltz (27.), 5:1 Jonas Wenig (29.), 5:2 Leon-Joel Platz (70.), 6:2 Constantin Döltz (78.), 7:2 Amon Van Linthout (90.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Adrian Gehring; Zuschauer: 109