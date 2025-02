Kein Punktgewinn für SV Langenstein: Im eigenen Stadion musste das Team am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 2:3 (1:0) einen Misserfolg gegen den SV Eintracht Osterwieck einstecken.

Blankenburg/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SV Langenstein und der SV Eintracht Osterwieck am Samstag 2:3 (1:0) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Gerrit Maurice Hoeft das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein musste zweimal Gelb hinnehmen (19.). Das Gegentor konnten die Osterwiecker in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tim Stingl den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

1:1 für SV Langenstein und SV Eintracht Osterwieck – Minute 46

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Benny Lukas Meyer/Osterwieck (52.), gefolgt von Leon Scholz (SV Eintracht Osterwieck) in Minute 57. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 16

Schon zwei Minuten darauf konnte Niklas Hanke (Langenstein) den Ball über die Linie bringen (59.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 82 handelte sich der SV Langenstein noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Eintracht Osterwieck

SV Langenstein: Eitz – Priese (77. Schulze), Ferdenus, Rappe (81. Holtzheuer), Liebing (52. Heine), Götting, Gifhorn, Hanke, Eichstaedt, Pinta, Hoeft

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Matzelt, Ballhausen, Großhennig, Gens, Meyer, Stingl, Szymura (70. Heiden), Diefert, Scholz (77. Torbahn), Klein

Tore: 1:0 Gerrit Maurice Hoeft (7.), 1:1 Tim Stingl (46.), 1:2 Benny Lukas Meyer (52.), 1:3 Leon Scholz (57.), 2:3 Niklas Hanke (59.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Andreas Weller, Leonard Friedrich; Zuschauer: 80