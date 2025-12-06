Für den SV Langenstein endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 0:1 (0:1).

SV Langenstein verliert knapp gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 0:1

Halberstadt/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Langenstein und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 50 Fußballfans waren im Friedensstadion Pl.4 live dabei.

Nach lediglich 23 Minuten brachte Marinus Hartmut Udo Hotopp die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Langenstein: Eitz – Priese (85. Schulze), Götting (66. Holtzheuer), Hanke, Gifhorn, Hoeft, Ferdenus, Neutzner, Bellan, Pinta (46. Eska), Rappe (75. Herrmann)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Kuthe, Reuss, Bollmann, Donner (75. Hinze), Hanns, Watanabe (83. Waldmann), Abel, Klaus, Gödeke, Hotopp (90. Kiefer Morobel)

Tore: 0:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (23.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Meike Scholze, Nico Sandner; Zuschauer: 50