Halberstadt/MTU. Am Samstag haben sich der SV Langenstein und der FC Einheit Wernigerode II ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:0).

Es waren bereits 35 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Christoph Pinta mit einem Strafstoß für Langenstein traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der FC Einheit Wernigerode II musste einmal Gelb hinnehmen (45.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wernigeroder revanchieren: In Minute 56 wurde das Gegentor durch Franz Vollmer erzielt.

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Malik Ibrahim/Wernigerode (59 und 85.), gefolgt von Sebastian Bellan (SV Langenstein) in Minute 88. Spielstand 3:2 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Nur drei Minuten später konnte Kai Kläfker (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 4:2 gingen die Wernigeroder als Sieger vom Platz. In Spielminute 94 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FC Einheit Wernigerode II

SV Langenstein: Eitz – Pinta, Priese (81. Herrmann), Hanke, Eska (83. Holtzheuer), Schulze (64. S. Bellan), Hoeft (64. Eichstaedt), Rappe, Götting, Schulmeyer (64. M. Bellan), Ferdenus

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Kläfker, Ibrahim (90. Ulrich), Bogumil, Böhme, Vollmer (85. Kläfker), Danielack, Reitmann, Beddigs, Foltis, Leventyüz

Tore: 1:0 Christoph Pinta (35.), 1:1 Franz Vollmer (56.), 1:2 Malik Ibrahim (59.), 1:3 Malik Ibrahim (85.), 2:3 Sebastian Bellan (88.), 2:4 Kai Kläfker (90.+1); Zuschauer: 71