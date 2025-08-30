Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unfassbaren 9:1 (4:1) fegte das Team des SV Langenstein die ZLG Atzendorf/Förderstedt am Samstag vom Spielfeld.

Langenstein/MTU. Neunmal hat der SV Langenstein am Samstag gegen die Gegner aus Atzendorf/Förderstedt eingenetzt. 9:1 (4:1) für die Langensteiner.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Richard Götting für Langenstein traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Christoph Pinta (12.).

SV Langenstein liegt in Minute 12 2:0 vorn

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niklas Heyer musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Maximilian Krumnow konnte in Minute 19 einnetzen und Tolle legte in Minute 27 nach. Es sah nicht gut aus für die ZLG Atzendorf/Förderstedt. In Minute 43 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Staßfurter zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Staßfurter. Spielstand 8:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

In der allerletzten Minute konnte Holtzheuer (Langenstein) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 9:1 verließen die Langensteiner den Platz als Sieger. Der SV Langenstein hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Langenstein: Eitz – Bellan (60. Schulze), Rappe, Krumnow, Gifhorn (60. Schulmeyer), Neutzner (73. Herrmann), Hanke (73. Eichstaedt), Pinta (60. Hoeft), Götting, Priese, Holtzheuer

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Tolle, Ulze (70. Früchtel), Jesse, Wullstein, Pfau, Rock, Maier (46. Zaunbrecher), Smetana, Wolter, Bock

Tore: 1:0 Richard Götting (7.), 2:0 Christoph Pinta (12.), 3:0 Maximilian Krumnow (19.), 4:0 Richard Götting (27.), 4:1 Sebastian Tolle (43.), 5:1 Daniel Holtzheuer (55.), 6:1 Richard Götting (76.), 7:1 Tim Herrmann (80.), 8:1 Richard Götting (83.), 9:1 Daniel Holtzheuer (90.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Robert Jordan, Florian Pascal Neumann; Zuschauer: 72