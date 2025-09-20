Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Matthias Pokorny und sein Team SV Langenstein gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Langenstein/MTU. Die 45 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Langensteiner besiegten das Team aus Bernburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Kevin Rappe (SV Langenstein) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Langensteiner legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Gerrit Maurice Hoeft der Torschütze.

Der Siegeszug der Langensteiner brach nicht ab. Minute 52: Langenstein traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Hoeft ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christoph Pinta wurde für Daniel Holtzheuer eingesetzt und Sebastian Bellan für Bryan Schulmeyer. Auf der Gastseite verließen Alexander Weber für Tyler Kumbu und Nevio Kupka für Yves Jason Krug den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Matthias Pokorny.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Christoph Pinta, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (85.). In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Einheit Bernburg

SV Langenstein: Eitz – Neutzner (80. Herrmann), Gifhorn (72. Eska), Schulze, Ferdenus, Rappe, Krumnow, Götting, Holtzheuer (61. Pinta), Schulmeyer (61. S. Bellan), Hoeft (72. Priese)

SV Einheit Bernburg: Käding – Pundzin (46. Walter), Krug, Schaaf, Krüger, Fischer, Weber (64. Kumbu), Kupka (80. Krug), Homri (46. Lorenz), Ehrich, Kuhn

Tore: 1:0 Kevin Rappe (6.), 2:0 Gerrit Maurice Hoeft (34.), 3:0 Gerrit Maurice Hoeft (52.), 4:0 Christoph Pinta (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Daniel Schlüter, Stefan Knorr; Zuschauer: 45