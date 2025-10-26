Fußball-Landesklasse 3: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SV Langenstein vor 64 Zuschauern gegen den Quedlinburger SV mit einem souveränen 6:0 (1:0) durch.

Langenstein/MTU. Gleich sechsmal hat der SV Langenstein am Sonntag gegen die Rivalen aus Quedlinburger eingenetzt. 6:0 (1:0) für die Langensteiner.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Janne Andreas Neutzner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Langensteiner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Daniel Holtzheuer den Ball ins Netz.

SV Langenstein führt nach 52 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Krumnow traf in Minute 73, Richard Götting in Minute 80 und Neutzner in Minute 81. Spielstand 5:0 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Götting, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu festigen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – Quedlinburger SV

SV Langenstein: Eitz – Pinta (80. Schulmeyer), Ferdenus, Bellan (46. Gifhorn), Hanke (75. Liebing), Priese, Holtzheuer (62. Götting), Neutzner, Krumnow, Rappe (62. Hoeft), Schulze

Quedlinburger SV: Demchenko – Spannaus, Hamann (79. Rink), Beti, Stertz (75. Bode), Filippov, Apel, Brunner (90. Meves), Lindow (32. Gabriel), Pflug (67. Möller), Deiters

Tore: 1:0 Janne Andreas Neutzner (25.), 2:0 Daniel Holtzheuer (52.), 3:0 Maximilian Krumnow (73.), 4:0 Richard Götting (80.), 5:0 Janne Andreas Neutzner (81.), 6:0 Richard Götting (84.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Finn Kreisel; Zuschauer: 64