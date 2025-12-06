Fußball-Landesklasse 3: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SV Eintracht Osterwieck vor 103 Zuschauern gegen die Germania Wernigerode mit einem souveränen 8:0 (3:0) durch.

Osterwieck/MTU. Die Osterwiecker haben am Samstag dem Rivalen aus Wernigerode ganze acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Kevin Hildach traf für den SV Eintracht Osterwieck in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Osterwiecker legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Tim Stingl der Torschütze (17.).

2:0 Vorsprung für SV Eintracht Osterwieck – 17. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Christopher Kessler traf in Minute 36, Justin Steinke in Minute 50, Robin Diefert in Minute 61 und Hildach zweimal in Minute 65 und 70. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Stingl, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:0 auszubauen (71.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Germania Wernigerode

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Steinke (55. Dzial), Krumpach, Schmidt, K. Badstübner (55. Sobert), Stingl, Klein (74. Steinmetzer), Kessler (46. Diefert), Meyer, K. Hildach, Gens (55. G. Badstübner)

Germania Wernigerode: Kubanek – Thiel, Hahne, Stechhahn, Wagner, Hahne, Preuß (61. Kugenbuch), Seil, Seil, Seil, Müller

Tore: 1:0 Kevin Hildach (14.), 2:0 Tim Stingl (17.), 3:0 Christopher Kessler (36.), 4:0 Justin Steinke (50.), 5:0 Robin Diefert (61.), 6:0 Kevin Hildach (65.), 7:0 Kevin Hildach (70.), 8:0 Tim Stingl (71.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Daniel Börner, Sven Förster; Zuschauer: 103