Der SV Eintracht Osterwieck sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Langenstein.

Osterwieck/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der SV Langenstein ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Sven Hahmann, als Lukas Klein für Osterwieck traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein steckte einmal Gelb ein (51.). Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Christoph Pinta den Ball ins Netz (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

1:1 für SV Eintracht Osterwieck und SV Langenstein – 52. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 14 Minuten nach der Halbzeitpause, als Kevin Hildach den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Osterwieck sicherte (59.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Osterwieck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Osterwiecker haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Langenstein

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Meyer, Stingl, Klein (78. K. Badstübner), Diefert (70. G. Badstübner), Schmidt (70. Kessler), Hildach, Krumpach, Steinke (70. Dzial), Gens, Sobert

SV Langenstein: Eitz – Neutzner, Hoeft, Priese, Rappe (85. Eska), Götting, Hanke, Ferdenus, Pinta (71. Holtzheuer), Schulze, Bellan

Tore: 1:0 Lukas Klein (40.), 1:1 Christoph Pinta (52.), 2:1 Kevin Hildach (59.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Yassine Chtiba; Zuschauer: 226