Ergebnis 7. Spieltag SV Eintracht Osterwieck sichert sich knappen Sieg gegen SV Langenstein mit 2:1
Der SV Eintracht Osterwieck sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Langenstein.
Osterwieck/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der SV Langenstein ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).
Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Sven Hahmann, als Lukas Klein für Osterwieck traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein steckte einmal Gelb ein (51.). Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Christoph Pinta den Ball ins Netz (52.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Osterwieck
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 7
1:1 für SV Eintracht Osterwieck und SV Langenstein – 52. Minute
Das finale Tor der Partie fiel 14 Minuten nach der Halbzeitpause, als Kevin Hildach den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Osterwieck sicherte (59.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Osterwieck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Osterwiecker haben sich somit Platz eins gesichert.
Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Langenstein
SV Eintracht Osterwieck: Proft – Meyer, Stingl, Klein (78. K. Badstübner), Diefert (70. G. Badstübner), Schmidt (70. Kessler), Hildach, Krumpach, Steinke (70. Dzial), Gens, Sobert
SV Langenstein: Eitz – Neutzner, Hoeft, Priese, Rappe (85. Eska), Götting, Hanke, Ferdenus, Pinta (71. Holtzheuer), Schulze, Bellan
Tore: 1:0 Lukas Klein (40.), 1:1 Christoph Pinta (52.), 2:1 Kevin Hildach (59.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Yassine Chtiba; Zuschauer: 226