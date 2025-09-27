Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Sven Hahmann und sein Team SV Eintracht Osterwieck gegen den SV Plötzkau 1921 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Osterwieck/MTU. Die 135 Besucher des Sportzentrums haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterwiecker schlugen die Gäste aus Plötzkau mit 5:0 (3:0) deutlich.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Tim Stingl für Osterwieck traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lukas Klein den Ball ins Netz.

SV Eintracht Osterwieck mit 2:0 vorne – Minute 34

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Stingl traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Justin Steinke in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Kevin Hildach den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (80.). Damit war der Sieg der Osterwiecker entschieden. Der SV Eintracht Osterwieck hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Plötzkau 1921

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Meyer, Matzelt (80. G. Badstübner), Steinke (69. Sobert), Hildach (80. Großhennig), Schmidt (33. Kessler), Klein, K. Badstübner, Krumpach, Stingl (80. Bormann), Dzial

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Hoppe (51. Weirauch), Christmann, Döltz (80. Popp), Gruschetzki, Van Linthout, Sack, Mäkel, Kluge (52. Bartel), Hesse, Reiners

Tore: 1:0 Tim Stingl (3.), 2:0 Lukas Klein (34.), 3:0 Tim Stingl (45.+2), 4:0 Justin Steinke (58.), 5:0 Kevin Hildach (80.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Detlev Charwat; Zuschauer: 135