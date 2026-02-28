Fußball-Landesklasse 3: Mit einem beeindruckenden 6:1 (4:0) ging der SV Eintracht Osterwieck von Coach Sven Hahmann aus dem Kräftemessen mit dem SV Darlingerode/Drübeck vom Platz.

Osterwieck/MTU. 6:1 (4:0) in Osterwieck: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Sven Hahmann, der SV Eintracht Osterwieck, am Samstag im Tor der Besucher aus Darlingerode/Drübeck untergebracht.

Nach lediglich 13 Minuten schoss Robin Diefert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Benny Lukas Meyer den Ball ins Netz (19.).

SV Eintracht Osterwieck liegt in Minute 19 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Clemens Krumpach traf in Minute 27, Tim Stingl in Minute 33, Justin Steinke in Minute 66 und Meyer in Minute 79. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Florian Festerling, den Ball ins Netz zu befördern und den Ilsenburgern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Darlingerode/Drübeck

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Diefert, Stingl (69. Bormann), Meyer, Gens (69. Kessler), K. Badstübner, K. Hildach, Schmidt (79. Marchlewsky), Klein, Krumpach, Steinke (69. G. Badstübner)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Boje (64. Egler), Trute, Kühne, Braitmaier, Lüderitz, Bressel (50. Festerling), Keck, Keil, Stretzel, Mahrholz (47. Wachsmuth)

Tore: 1:0 Robin Diefert (13.), 2:0 Benny Lukas Meyer (19.), 3:0 Clemens Krumpach (27.), 4:0 Tim Stingl (33.), 5:0 Justin Steinke (66.), 6:0 Benny Lukas Meyer (79.), 6:1 Florian Festerling (81.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Manuel Stein; Zuschauer: 127