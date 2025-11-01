Osterwieck/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der Blankenburger FV ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:0). Schiri Marcel Kautz (Calbe) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Kevin Hildach traf für den SV Eintracht Osterwieck in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor konnten die Osterwiecker in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Robin Diefert den Ball ins Netz.

SV Eintracht Osterwieck in Minute 48 2:0 in Führung

Und auch Tor Nummer drei konnte der Blankenburg-Torwart nicht verhindern (61.). Der Vorsprung des SV Eintracht Osterwieck schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Scheppers kämpfte weiter und in Minute 69 gelang Mohamed Alhndi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Simon Müller den Ball über die Torlinie bugsierte (87.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Blankenburger aber nicht mehr aufholen. Die Gegner vom SV Eintracht Osterwieck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Blankenburger FV

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Meyer, Schmidt (90. Stingl), Krumpach, Steinke (61. Dzial), Gens, Sobert, Diefert (65. G. Badstübner), K. Badstübner (75. Bormann), K. Hildach, Kessler (46. Klein)

Blankenburger FV: Effler – Kuhbach, Schnabel (57. Alhndi), Heindorf (71. Alhndi), Müller, Huch, Matthes, Schröder, Reinhardt, Schwarzenberg, Paul

Tore: 1:0 Kevin Hildach (16.), 2:0 Robin Diefert (48.), 3:0 Kevin Hildach (61.), 3:1 Mohamed Alhndi (69.), 3:2 Simon Müller (87.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Steffen Krause, Nick Seydlitz; Zuschauer: 152