Der SV Eintracht Osterwieck errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Langenstein.

Osterwieck/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der SV Langenstein am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Lukas Klein (SV Eintracht Osterwieck) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 40, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein musste einmal Gelb hinnehmen (51.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Christoph Pinta (52.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

SV Eintracht Osterwieck Kopf an Kopf mit SV Langenstein – 1:1 in Minute 52

Das finale Tor der Partie fiel 14 Minuten nach der Halbzeitpause, als Kevin Hildach den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Osterwieck sicherte (59.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Osterwieck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Osterwiecker haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Langenstein

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Meyer, Diefert (70. G. Badstübner), Stingl, Schmidt (70. Kessler), Klein (78. K. Badstübner), Gens, Sobert, Steinke (70. Dzial), Hildach, Krumpach

SV Langenstein: Eitz – Rappe (85. Eska), Ferdenus, Pinta (71. Holtzheuer), Götting, Schulze, Neutzner, Hanke, Hoeft, Bellan, Priese

Tore: 1:0 Lukas Klein (40.), 1:1 Christoph Pinta (52.), 2:1 Kevin Hildach (59.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Yassine Chtiba; Zuschauer: 226