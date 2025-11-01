Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 gelang dem SV Eintracht Osterwieck ein 3:2 (1:0)-Heimsieg über den Blankenburger FV.

Osterwieck/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der Blankenburger FV ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:0). Schiri Marcel Kautz (Calbe) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Kevin Hildach (SV Eintracht Osterwieck) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Osterwiecker in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Robin Diefert den Ball ins Netz.

SV Eintracht Osterwieck mit 2:0 vorne – Minute 48

Und auch Tor Nummer drei konnte der Blankenburg-Torwart nicht verhindern (61.). Der Vorsprung des SV Eintracht Osterwieck schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Scheppers kämpfte weiter und in Minute 69 gelang Mohamed Alhndi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Simon Müller (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen (87.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Gegner vom SV Eintracht Osterwieck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Blankenburger FV

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Meyer, K. Hildach, Diefert (65. G. Badstübner), Steinke (61. Dzial), K. Badstübner (75. Bormann), Schmidt (90. Stingl), Gens, Sobert, Krumpach, Kessler (46. Klein)

Blankenburger FV: Effler – Paul, Reinhardt, Schröder, Kuhbach, Müller, Schnabel (57. Alhndi), Matthes, Heindorf (71. Alhndi), Schwarzenberg, Huch

Tore: 1:0 Kevin Hildach (16.), 2:0 Robin Diefert (48.), 3:0 Kevin Hildach (61.), 3:1 Mohamed Alhndi (69.), 3:2 Simon Müller (87.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Steffen Krause, Nick Seydlitz; Zuschauer: 152