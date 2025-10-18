Der SV Eintracht Osterwieck sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Langenstein.

Osterwieck/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der SV Langenstein am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Sven Hahmann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Lukas Klein das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (40.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Langenstein steckte einmal Gelb ein (51.). Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Christoph Pinta den Ball ins Netz (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Minute 52 SV Eintracht Osterwieck gleichauf mit SV Langenstein – 1:1

Das letzte Tor der Partie fiel 14 Minuten nach der Pause, als Kevin Hildach den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Osterwieck sicherte (59.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Osterwieck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Eintracht Osterwieck sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Langenstein

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Schmidt (70. Kessler), Steinke (70. Dzial), Klein (78. K. Badstübner), Hildach, Diefert (70. G. Badstübner), Gens, Krumpach, Stingl, Meyer, Sobert

SV Langenstein: Eitz – Pinta (71. Holtzheuer), Neutzner, Ferdenus, Götting, Priese, Hanke, Schulze, Rappe (85. Eska), Bellan, Hoeft

Tore: 1:0 Lukas Klein (40.), 1:1 Christoph Pinta (52.), 2:1 Kevin Hildach (59.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Yassine Chtiba; Zuschauer: 226