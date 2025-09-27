Fußball-Landesklasse 3: Mit einem überzeugenden 5:0 (3:0) ging der SV Eintracht Osterwieck von Coach Sven Hahmann aus dem Duell mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Osterwieck/MTU. Die 135 Besucher des Sportzentrums haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterwiecker schlugen das Team aus Plötzkau mit 5:0 (3:0) deutlich.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Tim Stingl für Osterwieck traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lukas Klein den Ball ins Netz.

SV Eintracht Osterwieck führt nach 34 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Stingl traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Justin Steinke in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kevin Hildach (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 5:0 verließen die Osterwiecker den Platz als Sieger. Der SV Eintracht Osterwieck hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Plötzkau 1921

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Stingl (80. Bormann), Meyer, Klein, Dzial, Schmidt (33. Kessler), Hildach (80. Großhennig), K. Badstübner, Matzelt (80. G. Badstübner), Krumpach, Steinke (69. Sobert)

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Christmann, Döltz (80. Popp), Mäkel, Gruschetzki, Hoppe (51. Weirauch), Hesse, Reiners, Sack, Van Linthout, Kluge (52. Bartel)

Tore: 1:0 Tim Stingl (3.), 2:0 Lukas Klein (34.), 3:0 Tim Stingl (45.+2), 4:0 Justin Steinke (58.), 5:0 Kevin Hildach (80.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Detlev Charwat; Zuschauer: 135