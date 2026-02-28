Fußball-Landesklasse 3: Mit einem überzeugenden 6:1 (4:0) ging der SV Eintracht Osterwieck von Trainer Sven Hahmann aus dem Spiel mit dem SV Darlingerode/Drübeck vom Platz.

Osterwieck/MTU. 6:1 (4:0) in Osterwieck: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Sven Hahmann, der SV Eintracht Osterwieck, am Samstag im Tor der Besucher aus Darlingerode/Drübeck untergebracht.

Robin Diefert (SV Eintracht Osterwieck) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Benny Lukas Meyer (19.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Clemens Krumpach traf in Minute 27, Tim Stingl in Minute 33, Justin Steinke in Minute 66 und Meyer in Minute 79. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Florian Festerling den Ball über die Torlinie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Mannschaft aus Darlingerode/Drübeck erlangte (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Darlingerode/Drübeck

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Diefert, Schmidt (79. Marchlewsky), Stingl (69. Bormann), Klein, K. Badstübner, K. Hildach, Meyer, Krumpach, Gens (69. Kessler), Steinke (69. G. Badstübner)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Keck, Lüderitz, Trute, Stretzel, Mahrholz (47. Wachsmuth), Boje (64. Egler), Keil, Kühne, Bressel (50. Festerling), Braitmaier

Tore: 1:0 Robin Diefert (13.), 2:0 Benny Lukas Meyer (19.), 3:0 Clemens Krumpach (27.), 4:0 Tim Stingl (33.), 5:0 Justin Steinke (66.), 6:0 Benny Lukas Meyer (79.), 6:1 Florian Festerling (81.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Manuel Stein; Zuschauer: 127