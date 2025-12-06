Kantersieg für den SV Eintracht Osterwieck: Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die Germania Wernigerode feiern. Vor 103 Zuschauern gewann das Team 8:0 (3:0).

Osterwieck/MTU. Die Osterwiecker haben am Samstag dem Rivalen aus Wernigerode ganze acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

In Minute 14 schoss Kevin Hildach das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Tim Stingl (17.) erzielt wurde.

17. Minute: SV Eintracht Osterwieck liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Christopher Kessler traf in Minute 36, Justin Steinke in Minute 50, Robin Diefert in Minute 61 und Hildach zweimal in Minute 65 und 70. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Stingl, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:0 zu erweitern (71.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Germania Wernigerode

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Klein (74. Steinmetzer), K. Hildach, Steinke (55. Dzial), Schmidt, Stingl, Gens (55. G. Badstübner), Meyer, Kessler (46. Diefert), Krumpach, K. Badstübner (55. Sobert)

Germania Wernigerode: Kubanek – Thiel, Müller, Preuß (61. Kugenbuch), Seil, Hahne, Seil, Hahne, Wagner, Seil, Stechhahn

Tore: 1:0 Kevin Hildach (14.), 2:0 Tim Stingl (17.), 3:0 Christopher Kessler (36.), 4:0 Justin Steinke (50.), 5:0 Robin Diefert (61.), 6:0 Kevin Hildach (65.), 7:0 Kevin Hildach (70.), 8:0 Tim Stingl (71.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Daniel Börner, Sven Förster; Zuschauer: 103