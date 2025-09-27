Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte dem SV Einheit Bernburg ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Bernburg/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SV Einheit Bernburg und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. 62 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Einheit.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Alexander Weber den Gastgeber in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Die Bernburger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Einheit Bernburg: Käding – M. Krug, Walter (58. Homri), Kuhn, Fischer, Pundzin (88. Y. J. Krug), Haiduk, Krüger, Ehrich, Kupka (46. Apel), Weber (71. Kohl)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Urban, Gödeke, Reuss, Kolbe (64. Hess), Hotopp, Berndt, Sielaff (46. Klaus), Donner, Hanns, Bollmann (81. Donner)

Tore: 1:0 Alexander Weber (52.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Thomas Lehmann, Steffen Krause; Zuschauer: 62