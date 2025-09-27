Der SV Einheit Bernburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Bernburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Einheit Bernburg und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 62 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Einheit live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Alexander Weber den Gastgeber in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Die Bernburger haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Einheit Bernburg: Käding – Krüger, Ehrich, Pundzin (88. Y. J. Krug), Kuhn, Weber (71. Kohl), Haiduk, M. Krug, Kupka (46. Apel), Fischer, Walter (58. Homri)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Gödeke, Hanns, Hotopp, Urban, Sielaff (46. Klaus), Donner, Reuss, Berndt, Bollmann (81. Donner), Kolbe (64. Hess)

Tore: 1:0 Alexander Weber (52.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Thomas Lehmann, Steffen Krause; Zuschauer: 62