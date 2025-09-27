Kein Punktgewinn für SV Darlingerode/Drübeck: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 6:7 (3:3) einen Misserfolg gegen den FC Einheit Wernigerode II einstecken.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Nils Keil das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Keil den Ball ins Netz (17.).

Dann kamen die zurückliegenden Wernigeroder schließlich auch mal zum Zug: Mit einem Doppelpack von Robert Schmidt schaffte der FC Einheit Wernigerode II den Ausgleich. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Ilsenburger den Ball in der 31. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Es wollte den Wernigerodern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Max Boje schoss und traf in Spielminute 40. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wernigeroder legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Patrik Peszt traf in der 50. Spielminute. Die Ilsenburger blieben ihnen auf den Fersen. Christoph Braitmaier traf in der 60. Spielminute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wernigeroder legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Schmidt traf in der 68. Minute zum dritten Mal per Strafstoß. Die Ilsenburger blieben ihnen auf den Fersen. Hendryk Stretzel versenkte den Ball in Minute 71. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Wernigeroder konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Franz Vollmer schoss und traf in Minute 72 zum vierten Mal, gefolgt von Schmidt (76.). Spielstand 7:5 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

In der 90. Minute gelang es Boje, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 93 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FC Einheit Wernigerode II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Niehoff, Weidner (54. Stretzel), Braitmaier, Keil, Bressel, Keck (76. Krebs), Boje, Lüderitz, Kühne, Festerling

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Beddigs, Schmidt, Blecker, Riemann (65. Vollmer), Peszt, Böhme, Herbst (76. Clemens), Foltis, Kläfker (85. Reitmann), Kodatis (88. Niehoff)

Tore: 1:0 Nils Keil (4.), 2:0 Nils Keil (17.), 2:1 Robert Schmidt (24.), 2:2 Robert Schmidt (27.), 2:3 Lukas Keck (31.), 3:3 Max Boje (40.), 3:4 Patrik Peszt (50.), 4:4 Christoph Braitmaier (60.), 4:5 Robert Schmidt (68.), 5:5 Hendryk Stretzel (71.), 5:6 Franz Vollmer (72.), 5:7 Robert Schmidt (76.), 6:7 Max Boje (90.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Marcel Kühner, Horst Klutzny; Zuschauer: 59