Der SV Darlingerode/Drübeck hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit 1:4 (0:3).

SV Darlingerode/Drübeck verliert auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen ZLG Atzendorf/Förderstedt

Ilsenburg (Harz)/MTU. Vor 65 Zuschauern hat sich das Team von Mike Knobelsdorf mit 1:4 (0:3) gegen Atzendorf/Förderstedt geschlagen geben müssen.

Justin Hoppmann (ZLG Atzendorf/Förderstedt) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Lukas Hengstmann (5.) erzielt wurde.

SV Darlingerode/Drübeck liegt 0:2 im Rückstand – Minute 5

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Martin Machacek konnte in Minute 25 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 54 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für die ZLG Atzendorf/Förderstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Darlingerode/Drübeck steckte einmal Gelb ein.

19 Minuten nach der Pause konnte Daniel Pfau (Atzendorf/Förderstedt) den Ball über die Linie bringen (64.). Mit 4:1 verließen die Staßfurter den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Lüderitz (55. Röder), Kühne (81. Bressel), Krebs, Wachsmuth, Niehoff, Keck, Boje, Weidner, Stretzel (76. Gallert), Trute

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Hoppmann, Wolter, Pfau, Hengstmann, Machacek, Camsky, Smetana, Tupy, Tolle, Maier (74. Früchtel)

Tore: 0:1 Justin Hoppmann (1.), 0:2 Lukas Hengstmann (5.), 0:3 Martin Machacek (25.), 1:3 Max Boje (54.), 1:4 Daniel Pfau (64.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Axel Bänsch, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 65