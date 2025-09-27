Kein Punktgewinn für SV Darlingerode/Drübeck: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 6:7 (3:3) einen Misserfolg gegen den FC Einheit Wernigerode II hinnehmen.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Der SV Darlingerode/Drübeck und der FC Einheit Wernigerode II haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 6:7 (3:3).

Nils Keil (SV Darlingerode/Drübeck) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Keil (17.) erzielt wurde.

Der FC Einheit Wernigerode II war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Mit einem Doppelpack von Robert Schmidt schaffte der FC Einheit Wernigerode II den Ausgleich. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Ilsenburger den Ball in der 31. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. So einfach ließen sich die Ilsenburger aber nicht unterkriegen. Max Boje versenkte den Ball in Spielminute 40. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wernigeroder legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Patrik Peszt versenkte den Ball in Minute 50. So einfach ließen sich die Ilsenburger nicht abhängen. Christoph Braitmaier traf in Minute 60. Gleichstand. Die Wernigeroder revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Schmidt traf in der 68. Spielminute zum dritten Mal per Strafstoß. Die Ilsenburger blieben ihnen auf den Fersen. Hendryk Stretzel versenkte den Ball in Minute 71. Unentschieden. Die Wernigeroder revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Franz Vollmer traf in der 72. Spielminute zum vierten Mal, gefolgt von Schmidt (76.). Spielstand 7:5 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

In der 90. Minute gelang es Boje, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 93 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FC Einheit Wernigerode II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Bressel, Lüderitz, Niehoff, Keil, Boje, Braitmaier, Kühne, Keck (76. Krebs), Weidner (54. Stretzel), Festerling

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Riemann (65. Vollmer), Peszt, Foltis, Beddigs, Blecker, Herbst (76. Clemens), Kodatis (88. Niehoff), Böhme, Schmidt, Kläfker (85. Reitmann)

Tore: 1:0 Nils Keil (4.), 2:0 Nils Keil (17.), 2:1 Robert Schmidt (24.), 2:2 Robert Schmidt (27.), 2:3 Lukas Keck (31.), 3:3 Max Boje (40.), 3:4 Patrik Peszt (50.), 4:4 Christoph Braitmaier (60.), 4:5 Robert Schmidt (68.), 5:5 Hendryk Stretzel (71.), 5:6 Franz Vollmer (72.), 5:7 Robert Schmidt (76.), 6:7 Max Boje (90.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Marcel Kühner, Horst Klutzny; Zuschauer: 59