Fußball-Landesklasse 3: Am Samstag war der SV Darlingerode/Drübeck gegenüber der ZLG Atzendorf/Förderstedt machtlos und wurde mit 1:4 (0:3) vom Platz gefegt.

SV Darlingerode/Drübeck unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen ZLG Atzendorf/Förderstedt

Ilsenburg (Harz)/MTU. Vor 65 Zuschauern hat sich das Team von Mike Knobelsdorf mit 1:4 (0:3) gegen Atzendorf/Förderstedt eine Niederlage eingestehen müssen.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Justin Hoppmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (1.). Die Staßfurter legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Lukas Hengstmann der Torschütze (5.).

SV Darlingerode/Drübeck liegt 0:2 zurück – Minute 5

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Martin Machacek konnte in Minute 25 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 54 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 3:1 für die ZLG Atzendorf/Förderstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Darlingerode/Drübeck kassierte einmal Gelb.

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Daniel Pfau, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu erweitern (64.).

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Wachsmuth, Trute, Krebs, Kühne (81. Bressel), Weidner, Lüderitz (55. Röder), Boje, Niehoff, Stretzel (76. Gallert), Keck

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Camsky, Tupy, Wolter, Hengstmann, Tolle, Smetana, Hoppmann, Maier (74. Früchtel), Machacek, Pfau

Tore: 0:1 Justin Hoppmann (1.), 0:2 Lukas Hengstmann (5.), 0:3 Martin Machacek (25.), 1:3 Max Boje (54.), 1:4 Daniel Pfau (64.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Axel Bänsch, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 65