Fußball-Landesklasse 3: Der Heimbonus half dem SV Darlingerode/Drübeck am Sonntag nicht, als er sich vor 240 Fans mit 1:4 (0:2) gegen den SV Eintracht Osterwieck verabschieden musste.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Das Match zwischen Darlingerode/Drübeck und Osterwieck ist mit einer klaren 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Tim Stingl (SV Eintracht Osterwieck) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Osterwiecker waren aber noch nicht fertig: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Stingl.

SV Darlingerode/Drübeck sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 39

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Stingl traf in Minute 50 und Etienne Katzorke in Minute 81. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Nur drei Minuten später konnte Nils Keil (Darlingerode/Drübeck) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Darlingerode/Drübeck erzielen (84.). Die Ilsenburger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – SV Eintracht Osterwieck

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Stretzel (75. Wachsmuth), Boje (46. Festerling), Lüderitz (65. Krebs), Braitmaier, Keck, Rogacki (88. Gallert), Trute, Keil, Kühne, Niehoff

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Meyer, Schmidt (77. Großhennig), Gens, Matzelt (77. Katzorke), Hildach (65. Steinke), Klein (46. Badstübner), Stingl, Dzial (65. Kessler), Krumpach, Badstübner

Tore: 0:1 Tim Stingl (21.), 0:2 Tim Stingl (39.), 0:3 Tim Stingl (50.), 0:4 Etienne Katzorke (81.), 1:4 Nils Keil (84.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Carlo Sebastian Dattko; Zuschauer: 240