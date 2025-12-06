Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der SV Darlingerode/Drübeck vor 50 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die VfB Germania Halberstadt 2 freuen.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Franz Lüderitz für Darlingerode/Drübeck traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor konnten die Ilsenburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Hendryk Stretzel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

SV Darlingerode/Drübeck baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 62

Nach wenigen Momenten gelang es Lüderitz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt 2 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Darlingerode/Drübeck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Ilsenburger sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – VfB Germania Halberstadt 2

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Festerling, Braitmaier, Niehoff, Bressel (75. Wachsmuth), Stretzel, Boje (80. Mahrholz), Keil (83. Gallert), Kühne, Lüderitz, Trute

VfB Germania Halberstadt 2: König – Lippoldt (56. Qaderi), Wenig, Stender (59. Bergmann), Tunsch, Conrad, Genschmar, Theile (68. Menge), Allner, Wiedenbein, Simon

Tore: 1:0 Franz Lüderitz (10.), 2:0 Hendryk Stretzel (62.), 3:0 Franz Lüderitz (64.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Felix Rausch; Zuschauer: 50