Der SV Darlingerode/Drübeck errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 50 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die VfB Germania Halberstadt 2.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Die 50 Besucher auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Ilsenburger schlugen die Gäste aus Halberstadt mit 3:0 (1:0) souverän.

Gleich nach Anpfiff schoss Franz Lüderitz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). In der zweiten Halbzeit setzte Darlingerode/Drübeck noch einen drauf: In Minute 62 wurde ein weiteres Tor durch Hendryk Stretzel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Minute 62: SV Darlingerode/Drübeck mit 2:0 Vorsprung

Unmittelbar darauf gelang es Lüderitz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt 2 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Darlingerode/Drübeck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Darlingerode/Drübeck sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – VfB Germania Halberstadt 2

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Boje (80. Mahrholz), Bressel (75. Wachsmuth), Kühne, Braitmaier, Stretzel, Niehoff, Keil (83. Gallert), Trute, Festerling, Lüderitz

VfB Germania Halberstadt 2: König – Allner, Stender (59. Bergmann), Genschmar, Conrad, Wiedenbein, Wenig, Simon, Lippoldt (56. Qaderi), Tunsch, Theile (68. Menge)

Tore: 1:0 Franz Lüderitz (10.), 2:0 Hendryk Stretzel (62.), 3:0 Franz Lüderitz (64.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Felix Rausch; Zuschauer: 50