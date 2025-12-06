Der SV Darlingerode/Drübeck erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 50 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die VfB Germania Halberstadt 2.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Die 50 Besucher auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Ilsenburger schlugen die Gäste aus Halberstadt mit 3:0 (1:0) souverän.

Franz Lüderitz (SV Darlingerode/Drübeck) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Ilsenburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Hendryk Stretzel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

SV Darlingerode/Drübeck führt nach 62 Minuten 2:0

Unmittelbar darauf gelang es Lüderitz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt 2 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Darlingerode/Drübeck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Darlingerode/Drübeck hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – VfB Germania Halberstadt 2

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Boje (80. Mahrholz), Braitmaier, Bressel (75. Wachsmuth), Lüderitz, Niehoff, Stretzel, Festerling, Kühne, Keil (83. Gallert), Trute

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wiedenbein, Lippoldt (56. Qaderi), Simon, Wenig, Theile (68. Menge), Tunsch, Genschmar, Stender (59. Bergmann), Conrad, Allner

Tore: 1:0 Franz Lüderitz (10.), 2:0 Hendryk Stretzel (62.), 3:0 Franz Lüderitz (64.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Felix Rausch; Zuschauer: 50