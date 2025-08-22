Kein Punktgewinn für SC Germ.1993 Kroppenstedt: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV Plötzkau 1921 hinnehmen.

Kroppenstedt/MTU. Die Begegnung zwischen dem SC Germ.1993 Kroppenstedt und dem SV Plötzkau 1921 hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Plötzkau auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (0:0) für sich.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut angelaufen, als Manuel Hoffmann für Kroppenstedt traf und in Spielminute 64 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tobias Reiners (65.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

SC Germ.1993 Kroppenstedt und SV Plötzkau 1921 – 1:1 in Minute 65

Die Plötzkauer wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verließ Erik Rene Gebbert für Paul Hoppe den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Paul Hoppe, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Kroppenstedter sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Sommermeyer, Hoffmann, Liehr, Zeppernick, Helbig, Burger, Böttger, Tobisch, Bode, Peschek

SV Plötzkau 1921: Wedding – Gebbert (68. Hoppe), Van Linthout, Fechtner (61. Döltz), Christmann, Kluge, Gruschetzki, Hesse, Sack, Reiners, Beck

Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (64.), 1:1 Tobias Reiners (65.), 1:2 Paul Hoppe (90.+3); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Thomas Schmidt, Lukas Simon; Zuschauer: 97