Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt vor 53 Fußballfans über einen soliden 4:1 (3:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

SC Germ.1993 Kroppenstedt siegt zu Hause mit 4:1 gegen SV Einheit Bernburg

Kroppenstedt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 53 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 1 geboten. Die Kroppenstedter waren den Gästen aus Bernburg mit 4:1 (3:1) souverän überlegen.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Michael Zeppernick das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Kroppenstedter konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Mohammad Wais Salehzada der Torschütze (14.).

1:1 Ausgleich im Spiel SC Germ.1993 Kroppenstedt gegen SV Einheit Bernburg – Minute 14

Daniel Tobisch traf für Kroppenstedt gleich mehrmals in Minute 27 und 44. Spielstand 3:1 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Manuel Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (48.). Der SC Germ.1993 Kroppenstedt sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Einheit Bernburg

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Böttger (82. R. Mohr), Zeppernick (82. Franke), Conrad, Liehr, Gruhle (61. Burger), Stein, Helbig, Tobisch, Peschek (61. Bode), Hoffmann

SV Einheit Bernburg: Käding – Fischer, Pundzin, Kupka, Krüger, Ehrich, Schaaf, Weber, Kohl (51. Henze), Salehzada (68. Malz), Walter

Tore: 1:0 Michael Zeppernick (10.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (14.), 2:1 Daniel Tobisch (27.), 3:1 Daniel Tobisch (44.), 4:1 Manuel Hoffmann (48.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Felix Rausch; Zuschauer: 53