Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt vor 53 Zuschauern über einen soliden 4:1 (3:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Michael Zeppernick das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mohammad Wais Salehzada den Ball ins Netz (14.).

Daniel Tobisch traf für Kroppenstedt gleich mehrmals in Minute 27 und 44. Spielstand 3:1 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Manuel Hoffmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (48.). Damit war der Erfolg der Kroppenstedter entschieden. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Einheit Bernburg

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Hoffmann, Liehr, Peschek (61. Bode), Helbig, Zeppernick (82. Franke), Conrad, Tobisch, Böttger (82. R. Mohr), Gruhle (61. Burger), Stein

SV Einheit Bernburg: Käding – Walter, Fischer, Pundzin, Kohl (51. Henze), Krüger, Schaaf, Weber, Salehzada (68. Malz), Kupka, Ehrich

Tore: 1:0 Michael Zeppernick (10.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (14.), 2:1 Daniel Tobisch (27.), 3:1 Daniel Tobisch (44.), 4:1 Manuel Hoffmann (48.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Felix Rausch; Zuschauer: 53