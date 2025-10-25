Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt vor 53 Fußballfans über einen soliden 4:1 (3:1)-Erfolg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

Kroppenstedt/MTU. Die 53 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kroppenstedter schlugen das Team aus Bernburg mit 4:1 (3:1) souverän.

Michael Zeppernick (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Mohammad Wais Salehzada (14.) erzielt wurde.

Daniel Tobisch traf für Kroppenstedt gleich mehrmals in Minute 27 und 44. Spielstand 3:1 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Bereits vier Spielminuten später konnte Manuel Hoffmann (Kroppenstedt) den Ball über die Linie bringen (48.). Mit 4:1 gingen die Kroppenstedter als Sieger vom Platz. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Einheit Bernburg

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Stein, Tobisch, Conrad, Helbig, Liehr, Böttger (82. R. Mohr), Gruhle (61. Burger), Hoffmann, Peschek (61. Bode), Zeppernick (82. Franke)

SV Einheit Bernburg: Käding – Kohl (51. Henze), Weber, Salehzada (68. Malz), Krüger, Walter, Ehrich, Pundzin, Schaaf, Kupka, Fischer

Tore: 1:0 Michael Zeppernick (10.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (14.), 2:1 Daniel Tobisch (27.), 3:1 Daniel Tobisch (44.), 4:1 Manuel Hoffmann (48.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Felix Rausch; Zuschauer: 53