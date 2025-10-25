Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt vor 53 Fußballfans über einen soliden 4:1 (3:1)-Erfolg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Michael Zeppernick für Kroppenstedt traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Mohammad Wais Salehzada (14.) erzielt wurde.

SC Germ.1993 Kroppenstedt Kopf an Kopf mit SV Einheit Bernburg – 1:1 in Minute 14

Daniel Tobisch traf für Kroppenstedt gleich mehrmals in Minute 27 und 44. Spielstand 3:1 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Bereits vier Spielminuten später konnte Manuel Hoffmann (Kroppenstedt) den Ball über die Linie bringen (48.). Mit 4:1 gingen die Kroppenstedter als Sieger vom Platz. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Einheit Bernburg

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Tobisch, Gruhle (61. Burger), Stein, Böttger (82. R. Mohr), Zeppernick (82. Franke), Conrad, Peschek (61. Bode), Hoffmann, Helbig, Liehr

SV Einheit Bernburg: Käding – Walter, Ehrich, Kupka, Fischer, Pundzin, Krüger, Schaaf, Kohl (51. Henze), Weber, Salehzada (68. Malz)

Tore: 1:0 Michael Zeppernick (10.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (14.), 2:1 Daniel Tobisch (27.), 3:1 Daniel Tobisch (44.), 4:1 Manuel Hoffmann (48.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Felix Rausch; Zuschauer: 53