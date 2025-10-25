Dem SC Germ.1993 Kroppenstedt gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den SV Einheit Bernburg mit 4:1 (3:1) zu besiegen. 53 Zuschauer waren live dabei.

Kroppenstedt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 53 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 1 geboten. Die Kroppenstedter setzten sich souverän mit 4:1 (3:1) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Michael Zeppernick für Kroppenstedt traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Mohammad Wais Salehzada den Ball ins Netz (14.).

Daniel Tobisch traf für Kroppenstedt gleich mehrmals in Minute 27 und 44. Spielstand 3:1 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Manuel Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (48.). Der SC Germ.1993 Kroppenstedt sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Einheit Bernburg

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Liehr, Peschek (61. Bode), Stein, Hoffmann, Tobisch, Conrad, Böttger (82. R. Mohr), Helbig, Zeppernick (82. Franke), Gruhle (61. Burger)

SV Einheit Bernburg: Käding – Ehrich, Fischer, Weber, Kohl (51. Henze), Krüger, Kupka, Pundzin, Walter, Schaaf, Salehzada (68. Malz)

Tore: 1:0 Michael Zeppernick (10.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (14.), 2:1 Daniel Tobisch (27.), 3:1 Daniel Tobisch (44.), 4:1 Manuel Hoffmann (48.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Felix Rausch; Zuschauer: 53